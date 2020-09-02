Продажи "АвтоВАЗа" в России в августе снизились на 3,9%

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Продажи "АвтоВАЗа" на российском авторынке в августе 2020 года сократились на 3,9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года - до 28,8 тыс. машин, говорится в сообщении компании.

"Lada подвела итоги продаж за август 2020 года. В августе было продано 28 тыс. 836 автомобилей, включая Lada Niva и 215 экземпляров Niva до ее ребрендинга. Прошлый месяц продемонстрировал сравнительно небольшую динамику, что обусловлено периодом отпусков, который в силу объективных причин "переехал" в этом году на конец лета. Тем не менее, продажи Lada сопоставимы с уровнем августа прошлого года", - сообщили в пресс-службе "АвтоВАЗа".

В августе 2019 года, по данным автопроизводителя, продажи Lada составили 30 тыс. 12 авто.

Лидером продаж в августе традиционно стала Lada Granta (10,7 тыс. авто), на втором месте - Lada Vesta (8,6 тыс. авто). Следом идет модель Lada Largus, продажи которой составили 4,3 тыс. штук.

"АвтоВАЗ" - крупнейший производитель легковых автомобилей в России, входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Продажи компании в РФ в 2019 году увеличились на 1%, до 362,4 тыс. машин.