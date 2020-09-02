Песков: переговоры о долге Белоруссии идут, надо ждать итогов визита Мишустина в Минск

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал дождаться итогов предстоящего в четверг визита в Минск премьер-министра РФ Михаила Мишустина и только тогда говорить о перспективах рефинансирования белорусского долга.

"Мишустин же едет и надо дождаться его контактов, я же не могу говорить за Мишустина", - сказал Песков, отвечая на вопрос о перспективах рефинансирования долга. При этом он не стал комментировать, едет ли премьер в Минск с уже готовым решением. "Это вам нужно в правительстве спрашивать. Контакты на эту тему продолжаются", - сказал Песков.

Ранее министр финансов Антон Силуанов сообщил, что министерства финансов России и Белоруссии начинают отработку на техническом уровне рефинансирования долга Белоруссии перед РФ. В конце августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна проведет с РФ переговоры о рефинансировании $1 млрд долга.

Министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов ранее говорил, что всего в текущем году страна должна выплатить около $3,6 млрд по валютному госдолгу, из них $2 млрд уже выплачены. По данным Минфина республики, по состоянию на июль 2020 года внешний долг Белоруссии составил $18 млрд.