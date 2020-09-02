Исследование: посещаемость торговых центров Москвы перед 1 сентября упала на 10%

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Приближение 1 сентября не сильно сказалось на посещаемости торговых центров. Об этом свидетельствует исследование Watcom Group, согласно которому Shopping Index (количество посетителей на 1 тыс. кв. м) в Москве за последнюю неделю перед 1 сентября упал на 10% по отношению к предыдущему году.

По данным компании, на 35-й неделе 2020 года (24-30 августа), к которой традиционно готовятся все торговые центры, столичный Shopping Index восстановился почти на 90%, но оказался на 10% ниже чем в аналогичную неделю прошлого года. В Санкт-Петербурге динамика оказалась еще хуже. Shopping Index перед началом учебного года там сократился на 15%. Взрывного роста не произошло из-за падения, связанного с пандемией и привычки покупать онлайн.

"Разрыв, связанный с пандемией, пока полностью не преодолен. Также нельзя не учитывать падение доходов населения, которые идут в онлайн в целях экономии. Для многих сформировался привычный паттерн покупательского поведения", - рассказал президент Watcom Роман Скороходов.

Shopping Index рассчитывается компанией Watcom Group на основе двух показателей: индекса посещений, который отражает плотность потоков в 150 торговых центров в Москве и 90 - в Санкт-Петербурге, а также количества посетителей за отведенный период времени. Основная единица индекса - количество посетителей в среднем в день за отчетную неделю на единицу коммерческой площади торговых объектов.