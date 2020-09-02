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Мишустин заявил, что АПК не допустил перебоев с продовольствием в период пандемии

По словам премьер-министра, есть все необходимые предпосылки для того, чтобы аграрный комплекс смог закончить 2020 год удачно

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Агропромышленный комплекс РФ в период пандемии не допустил срывов поставок продовольствия на внутренний рынок. Об этом заявил на коллегии Министерства сельского хозяйства премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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"Аграрии показали хороший результат. Даже в период острой фазы распространения коронавируса в России никаких перебоев с поставками продовольствия не было. В этот сложный период агропромышленный комплекс не подвел", - отметил он.

По словам Мишустина, один из ключевых приоритетов - рост экспорта продукции АПК. За прошлый год, сказал премьер-министр, он достиг $25,5 млрд, "доходы от экспорта все выше и в текущем году".

Как заявил Мишустин, есть все необходимые предпосылки для того, чтобы аграрный комплекс смог закончить 2020 год удачно. "И не только за счет объемов продукции крупных агрохолдингов, а и благодаря работе малого бизнеса. Фермеры и индивидуальные предприниматели, которые получают гранты от государства, увеличили объемы производства сельскохозяйственной продукции больше чем на треть", - сказал глава кабмина.

"По прогнозу, урожай будет не хуже, чем в прошлом году", - добавил он.

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