Инвестиции "Татнефти" в нефтехимию превысят вложения в "Танеко"

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. "Татнефть" рассматривает создание нефтегазохимического комплекса в Татарстане как один из ключевых проектов на ближайшие годы, планирует вложить в его создание больше, чем при строительстве нефтеперерабатывающего комплекса "Танеко". Об этом в интервью организаторам форума "100% Татарстан" сказал глава компании Наиль Маганов.

"Мы уже вошли в нефтехимию, в бюджете компании заложены инвестиции. Мы уже приступили к инвестициям. Этот проект будет по капитальным вложениям не меньше, а больше, чем [нефтеперерабатывающий] проект "Танеко", - сказал он. Маганов отметил, что у компании создан избыточный сырьевой потенциал для обеспечения загрузки нефтегазохимического комплекса.

Ранее Маганов в интервью ТАСС говорил, что компания планирует инвестировать в создание комплекса около 570 млрд руб., мощность переработки составит около 3 млн т в год.

Первый этап создания нефтегазохимического комплекса (НГХК) "Татнефти", в рамках которого будет построен первый в России завод по выпуску малеинового ангидрида, запланирован на 2021 г.

Инвестиции "Татнефти" в первый этап комплекса планируются в размере 70 млрд руб. На нем планируется перерабатывать 390 тыс. т собственного сырья и получать на выходе 317 тыс. т готовой продукции. Как рассчитывают в "Татнефти", EBITDA проекта на первом году эксплуатации составит 23,8 млрд руб., чистая прибыль ожидается в размере 16,2 млрд руб. Срок окупаемости составит чуть более 8 лет. Планируемая мощность производства малеинового ангидрата - 50 тыс. т в год и 25 тыс. т в год деривативов малеинового ангидрида.

Также первый этап создания НГХК предусматривает налаживание производства полипропилена мощностью 247 тыс. т в год, акрилонитрила мощностью 55 тыс. т в год и углеволокна мощностью 10 тыс. т в год. Конфигурация второго этапа предусматривает строительство этиленового комплекса, развитие кластеров полиэтиленов, пластмасс и полистиролов. Ожидается, что новый комплекс позволит создать более 4 тыс. рабочих мест.