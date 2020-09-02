Ижевская площадка "АвтоВАЗа" возвращается к февральским объемам производства

ИЖЕВСК, 2 сентября. /ТАСС/. Площадка "АвтоВАЗа" в Удмуртии "Лада Ижевск" возвращается к объемам производства, показанным в феврале 2020 года, до ситуации с коронавирусом, сообщил в среду журналистам первый вице-премьер региона Александр Свинин.

"У нас восстанавливается сейчас наша "Лада Ижевск", которая в общем-то выходит на объемы производства, показанные до марта. Это [восстановление показателей] в июле к февралю 2020 года. <…> У них на тот момент объем был достаточно приличный, потому что они работали на полную мощность. Там еще [роль] сыграл отложенный спрос, потому что люди какое-то время не могли покупать автомобили", - сказал Свинин.

По данным Минпромторга республики, в январе-феврале 2020 года на площадке было произведено более 17,7 тыс. автомобилей, непосредственно в феврале - чуть более 10 тыс. машин.

Автозавод "Лада Ижевск" является одной из основных производственных площадок по выпуску легковых автомобилей в России. Располагает технологией полного цикла производства: штамповка, литье пластика, сварка, окраска и сборка. Предприятие производит автомобили LADA Vesta, LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross.