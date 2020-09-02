МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Минсельхоз подтвердил прогноз урожая зерна в России в 2020 году в размере 122,5 млн тонн, несмотря на потери урожая в ряде регионов страны. Аграрии уже намолотили свыше 101 млн тонн зерна. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, выступая на заседании коллегии Министерства сельского хозяйства, которое проходило в онлайн-формате.

"Недобор урожая в Ставропольском и Краснодарском краях уже составил почти 5 млн тонн, рассчитываем нивелировать потери за счет урожая в Центральном и Приволжском федеральном округах. Ранее озвученный прогноз по урожаю зерновых и зернобобовых в 122,5 млн тонн мы планируем исполнить", - сказал он.

Патрушев напомнил, что в этом сельхозсезоне аграрии столкнулись с непростыми погодными условиями - в отдельных субъектах на юге, Северном Кавказе, Сибири, на Дальнем Востоке коррективы в работу вносили и заморозки, и засуха, и пожары, а в Поволжье наблюдались ливневые дожди и выпадение града.

"Несмотря на сложившуюся ситуацию российские аграрии штатно и в срок провели весенние полевые работы. В настоящее время уборочные работы находятся в активной фазе - намолочено свыше 101 млн т зерна, темпы уборки и показатель урожайности существенно превосходят показатели 2019 года. В 46 регионах уже стартовал сев озимых культур - уже засеяно 3,5 из 18,2 млн га. По планам площадь под них составит 19 млн га", - сообщил министр.

Согласно прогнозу Минсельхоза, урожай зерна в России в 2020 году составит 122,5 млн тонн против 121,2 млн тонн в 2019 году.