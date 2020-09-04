Сессия "Цифровая перезагрузка отраслей" в рамках Столыпин-форума. Видеотрансляция

ТАСС/"Столыпин-форум"

В рамках III Столыпин-форума проходит пленарная сессия "Цифровая перезагрузка отраслей: стратегическое преимущество в период пандемии". Эксперты обсуждают поиск баланса между интересами государства, предпринимателей, человека и его правами на частную жизнь в условиях увеличения уровня проникновения цифровых технологий в жизнь во время пандемии.

Спикерами выступают глава ФНС Даниил Егоров, гендиректор Rambler & Co Максим Тадевосян, заместитель гендиректора, исполнительный директор по персоналу и трансформации Orange Жервэ Пеллисье, вице-президент, руководитель дирекции по экосистеме юридических лиц Сбербанка Александр Белокопытов, министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков и член правления, вице-президент по облачным и цифровым решениям МТС Дмитрий Халин.

Модератором выступает заместитель главного редактора и куратор digital-направления ТАСС Дарья Пенчилова.