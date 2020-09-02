Google выплатил штраф в 1,5 млн рублей за недостаточную фильтрацию запрещенного контента

МОСКВА, 2 сентября . /ТАСС/. Компания Google выплатила штраф в размере 1,5 млн рублей за некачественную фильтрацию запрещенного контента в поисковой системе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Таганского суда.

"Google выплатил штраф в 1,5 млн рублей. В суд поступили соответствующие уведомления и квитанция", - сказали в суде.

В августе мировой суд Таганского района Москвы вынес постановление о наложении 1,5 млн рублей штрафа на компанию Google за повторное нарушение, связанное с недостаточной фильтрацией в поисковой системе запрещенного контента.

В начале июля Роскомнадзор составил протокол об административном правонарушении против компании Google за недостаточные меры по исключению запрещенного контента из результатов поисковых запросов. По данным ведомства, Google производит выборочную фильтрацию поисковой выдачи, а более трети ссылок из единого реестра запрещенной информации сохраняются в поиске. Согласно действующему законодательству, операторы поисковых систем обязаны исключать из результатов поисковой выдачи ссылки на интернет-страницы с запрещенной информацией. Для этого они должны подключиться к Федеральной государственной информационной системе, содержащей перечень таких страниц.

Ранее Google уже штрафовали в России на 500 тыс. и 700 тыс. рублей за несоблюдение российского законодательства.