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Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске
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Росприроднадзор готов использовать все меры для возмещения ущерба "Норникелем"

Глава ведомства Светлана Радионова в то же время отметила, что надеется на добросовестность представителей компании

АСТРАХАНЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Росприроднадзор намерен использовать все возможные меры для выплаты "Норникелем" материального возмещения за аварию в Норильске, в том числе судебные, сообщила журналистам глава ведомства Светлана Радионова.

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"Мы планируем использовать полный комплекс мер, направленных на получение ущерба", - сообщила она, отвечая на вопрос, готов ли Росприроднадзор обращаться в суд для возмещения "Норникелем" суммы ущерба.

По мнению Радионовой, за деятельностью компании "надо следить пристально".

В то же время глава Росприроднадзора подчеркнула, что надеется на добросовестность представителей компании и знает о том, что "Норникель" уже выделил средства для погашения штрафа.

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РоссияКрасноярский крайРадионова, Светлана ГеннадьевнаРазлив топлива на ТЭЦ в Норильске
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