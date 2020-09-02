Росприроднадзор готов использовать все меры для возмещения ущерба "Норникелем"

АСТРАХАНЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Росприроднадзор намерен использовать все возможные меры для выплаты "Норникелем" материального возмещения за аварию в Норильске, в том числе судебные, сообщила журналистам глава ведомства Светлана Радионова.

"Мы планируем использовать полный комплекс мер, направленных на получение ущерба", - сообщила она, отвечая на вопрос, готов ли Росприроднадзор обращаться в суд для возмещения "Норникелем" суммы ущерба.

По мнению Радионовой, за деятельностью компании "надо следить пристально".

В то же время глава Росприроднадзора подчеркнула, что надеется на добросовестность представителей компании и знает о том, что "Норникель" уже выделил средства для погашения штрафа.