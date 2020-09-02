Власти Удмуртии разработают меры поддержки для кинотеатров

ИЖЕВСК, 2 сентября. /ТАСС/. Пакет мер поддержки для кинотеатров подготовят власти Удмуртии. Об этом сообщил журналистам в среду первый вице-премьер региона Александр Свинин.

"Есть отрасли, которые до сих пор не работают, и мы готовим дополнения к существующим мерам поддержки. Их получат наши кинотеатры, потому что они не работают до сих пор, и мы пока не можем спрогнозировать, когда они заработают", - сказал Свинин.

Он отметил, что поддержка будет заключаться в отсрочке по уплате налогов, в снижении налогообложения, а также в его полной отмене в некоторых случаях. Меры поддержки будут утверждены законодательно в сентябре.

"Там будет налог на имущество, налог на землю, кто из них пользуется УСН (упрощенная система налогообложения ), те получат минимальную ставку по упрощенной системе налогообложения. Все эти налоги перенесем на 2021 год, потому что кинотеатры, по сути, весть 2020 год потеряли", - сказал вице-премьер.