Новак считает, что спрос на нефть выйдет на докризисный уровень в 2021 году

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Спрос на нефть на текущий момент восстановился на 90%, на докризисный уровень он может выйти в I или II полугодии 2021 года. Такое мнение высказал глава Минэнерго РФ Александр Новак на совещании с губернатором Ханты-Мансийского автономного округа Натальей Комаровой и главами нефтяных компаний.

Почему стоит ожидать роста цен на нефть до $50 за баррель уже в этом году

"Мы видим, что сейчас, начиная с мая по август, восстанавливается спрос [на нефть] - как мировой, так и на внутреннем рынке. Но тем не менее он пока не достиг докризисных показателей. Спрос восстановился до уровня 90% от того, что был до кризиса. По некоторым оценкам, спрос восстановится в 2021 году, есть разные оценки - либо в первом полугодии, либо во втором, многое зависит от того, как сегодня будет восстанавливаться мировая экономика, будут сниматься ограничительные меры", - сказал Новак.

По его словам, зарегистрированная Россией вакцина от коронавируса может положительно повлиять на динамику восстановления спроса на нефть и предотвратить вторую волну распространения COVID-2019. "Мы надеемся, что это повлияет на то, что в мире не будет второй волны, будет более быстрое восстановление спроса. На это мы будем реагировать, в рамках ОПЕК+ держим руку на пульсе", - подчеркнул министр.

Соглашение ОПЕК+

Новак считает, что соглашение ОПЕК+ стабилизировало рынок нефти, без него цена нефти была бы как минимум вдвое ниже текущего уровня.

"Сегодня мы наблюдали бы цену не $45 [за баррель], а в районе $10-20 [за баррель], а в отдельные моменты цены были бы отрицательными", - сказал он.

Министр также добавил, что добыча нефти в России в период с августа до конца декабря 2020 года снизится на 13,8% год к году в соответствии с ограничениями, действующими в ОПЕК+, а целом по году добыча снизится на 10%, до 510 млн тонн в 2020 году.

"С августа по декабрь сокращение составит примерно 13,8% добычи. Соответственно по году ожидается сокращение процентов на 10, до уровня около 510 млн тонн", - сообщил он.

Новак также уточнил, что на первом этапе сделки, с мая по июль, Россия сокращала добычу нефти примерно на 19%. С августа ограничения смягчились с 9,7 млн б/с до 7,7 млн б/с для стран соглашения.

По словам Новака, сокращения добычи нефти этой весной нельзя было бы избежать на фоне падения спроса. "Оно было бы все равно, но было бы неуправляемым", - сказал он.

Соглашение стран ОПЕК+ вступило в силу 1 мая, оно предполагало сокращение добычи нефти странами альянса на 9,7 млн баррелей в сутки в течение мая - июля. Россия и Саудовская Аравия, согласно договоренностям, сокращали добычу нефти на равные доли - 2,5 млн баррелей в сутки от базового уровня в 11 млн баррелей в сутки. Договоренности будут действовать два года, но с августа по декабрь 2020 года под сокращение в рамках альянса уже попадает 7,7 млн баррелей в сутки, а с января 2021 года до конца апреля 2022 года - 5,8 млн баррелей в сутки. Параметры сделки могут быть пересмотрены в декабре 2021 года.

Снижение инвестиций

Минэнерго России ожидает, что снижение инвестиций в 2020 году в российской нефтяной отрасли составит до 20%, сообщил Новак.

"Что касается инвестиционных программ, то, конечно, мы увидим в этом году снижение. В прошлом году они [инвестиции] составили примерно 1 трлн 400 млрд рублей в нефтяной отрасли, в этом году мы уже наблюдаем сокращение, скорее всего, это цифра будет ниже. Но несущественно, по оценкам министерства энергетики РФ, в среднем по году снижение составит до 20%", - сказал он.

По оценке МЭА, расходы потребителей на нефть в результате карантинных мер во всем мире сократятся в 2020 году на 1 трлн долларов, до $2,5 трлн.

Непосредственно инвестиции в нефтегазовый сектор упадут на 32% или почти на $250 млрд, инвестиции в угольной промышленности - на 15% или почти на $20 млрд. В целом мировая энергетика недосчитается 20% инвестиций от уровня прошлого года, они снизятся до $1,5 трлн, подсчитали в МЭА.

Добыча газа

Министерство энергетики ожидает, что добыча газа в России в этом году может упасть на 10%, при этом экспорт сжиженного природного газа (СПГ), скорее всего, сохранится на уровне 2019 года или даже вырастет.

"Снижение мирового спроса повлияло на нашу добычу. Я думаю, что с учетом текущего тренда в этом году мы увидим сокращение объемов добычи по газу примерно на 10% по сравнению с 2019 годом", - сказал он.

"У нас в этом году будет продолжаться реализация и поставки на экспорт сжиженного природного газа в соответствии с нашей программой развития СПГ. Здесь мы не увидим существенного падения. Скорее всего (объем экспорта), будет на уровне или даже выше 2019 года", - добавил министр.