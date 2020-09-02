ЖЕНЕВА, 2 сентября. /ТАСС/. Россия заняла 47-е место в глобальном рейтинге инноваций, составляемом ежегодно Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС) совместно с бизнес-школой INSEAD (Франция) и Корнелльским университетом (США). По сравнению с прошлым годом РФ опустилась в списке на одну строчку, согласно опубликованному в среду в Женеве докладу за 2020 год.

Основой для составления рейтинга, который ВОИС публикует с 2007 года, служит "глобальный индекс инноваций", учитывающий такие параметры, как исследования, человеческий капитал, институты, инфраструктура, развитие бизнеса, знания и технологии, креативность. В общей таблице, насчитывающей 131 государство, Россия в 2020 году заняла 47 место (между Румынией и Индией). Вместе с тем, по ряду отдельных показателей индекса РФ находится на более высоких местах. Это в частности, развитие высшего образования (17), торговля, конкуренция и масштабы рынка (18), информационные и коммуникационные технологии (29), формирование знаний (30), исследования и развитие (33), онлайн креативность (44). В то же время по ряду параметров показатели существенно ниже. Это, в частности, экологическая устойчивость (100), регулятивная среда (95), креативные товары и услуги (81).

На первое место в рейтинге в этом году авторы доклада поставили Швейцарию. За ней следуют Швеция, США, Великобритания и Нидерланды. Китай - на 14 месте.

ВОИС занимается вопросами политики, укрепления сотрудничества, предоставления услуг и информации в области интеллектуальной собственности. Это самофинансируемое учреждение системы ООН. В ВОИС входит 191 государство.