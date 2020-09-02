Путин поручит кабмину проработать финансирование проекта обеспечения водой Севастополя

НОВО-ОГАРЕВО, 2 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что поручит кабмину проработать финансирование проекта обеспечения водой Севастополя.

В среду на встрече с президентом врио губернатора Михаил Развожаев попросил финансирование на решение вопросов водоснабжения Севастополя - одной из серьезных проблем являются большие потери на сетях.

"Михаил Владимирович, считаю, что вопрос, который вы подняли, является очень важным, фундаментальным, можно сказать, таким же, как и электроснабжение, некоторые другие проблемы. Поэтому, безусловно, будем решать. Я соответствующее поручение правительству оформлю, а вас прошу проработать с федеральными органами власти темпы этой совместной работы, сроки и так далее. Объемы финансирования вы, в принципе, назвали, нужно просто выверить эти цифры и начинать работу", - сказал президент.

Развожаев отметил, что эта проблема системная, "но особенно обострилась в этом году", так как впервые с 1994 года в регионе установилась жаркая засушливая погода. "В нашем базовом Чернореченском водохранилище в настоящий момент отметка воды опускается. То есть нам до конца года этой воды хватит, но если по прогнозам такая ситуация будет сохраняться, то мы в очень тяжелом состоянии будем входить в следующий год", - сказал Развожаев.

Он отметил, что еще с советского времени рассматривается возможность переброски части воды из реки Коккозка в Чернореченское водохранилище, и "это решило бы все проблемы Севастополя с надежным обеспечением водой". Кроме того, Севастополь снизил бы забор из источника, откуда питается и Симферополь, где ситуация с водоснабжением еще сложнее.

"Проект этот мы предварительно просчитали, он стоит 3 млрд 800 млн рублей. В случае вашей поддержки его нужно будет реализовать в максимально короткие сроки. Поэтому я обратился к Сергею Кужугетовичу Шойгу и спросил о возможности участия военно-строительного комплекса в реализации этого проекта. Предварительно поддержку я получил", - отметил врио губернатора. Он добавил, что также требуют ремонта имеющиеся сети, которые в украинский период не ремонтировались.

Решение экологических проблем

Путин пообещал Развожаеву поддержку в решении экологических проблем города. На встрече с руководителем региона в среду президент отметил, что "одной из безусловных проблем для Севастополя является проблема экологического характера".

Путин положительно оценил планы местных властей создать в бухте Балаклава яхтенную марину, отметив, что это "идеальное место для развития яхтенного туризма и вообще для туризма".

"Но, конечно, если сброс неочищенных вод будет и дальше продолжаться, то ничего хорошего из этого не получится. Поэтому этот и другие вопросы подобного рода являются первостепенными. Прошу вас обратить на это внимание, и если нужна будет моя помощь, поддержка - безусловно, она будет обеспечена", - заверил глава государства.

Высокотехнологичные производства

Путин призвал создавать в Севастополе высокотехнологичные производства, а также восстанавливать те промышленные предприятия, которые были утрачены в минувшие годы.

Президент призвал также "обратить внимание на инвестиции в основной капитал региона". "Севастополь в промышленном отношении развитый регион России, поэтому нужно восстанавливать то, что было утрачено в предыдущие годы, создавать новое. Особенно, конечно, речь должна идти о высокотехнологичных производствах, не нарушающих экологию, не создающих проблем для людей, особенно для севастопольцев и тех, кто приезжает на отдых в Севастополь и Крым", - сказал глава государства.

Говоря о других экономических показателях Севастополя, Путин отметил, что уровень доходов населения "растет, причем растет темпами чуть выше, чем темпы роста доходов населения в России в целом, но тем не менее находится на уровне ниже общероссийского.

"Ясно, что вы своими силами прямо в одночасье эту проблему не решите, но нужно, что называется модным словом, таргетировать этот вопрос и вместе с федеральными органами власти постоянно над этим работать", - добавил Путин.

Детские сады

Власти Севастополя должны напряженно работать над решением проблемы нехватки мест в детских садах, заявил Путин.

"Дошкольные учреждения - один из вопросов, на которые тоже нужно обратить внимание", - сказал Путин, отметив, что "здесь явно нужно поработать".

"Знаю, что в последнее время некоторые шаги в этом направлении предпринимаются, чтобы ситуацию улучшить, но пока этого не достаточно, нужно и дальше напряженно работать по этому направлению", - сказал глава государства.

Отсутствие долговой нагрузки

Путин похвалил Развожаева за высокий уровень финансовой дисциплины и отсутствие долгов.

"С удовольствием отмечаю, что у вас достаточно высокий уровень финансовой дисциплины в части исполнения консолидированного бюджета, отсутствие практически долговой нагрузки, что бывает редко сегодня. Но у вас это есть, вы смогли этого добиться", - сказал российский лидер на встрече с врио главы региона, которая прошла в среду в формате видеоконференции. При этом президент рекомендовал внимательнее посмотреть на вопросы исполнения бюджета. "Ясно, что здесь есть определенные объективные обстоятельства, тем не менее, нужно на это посмотреть повнимательнее", - сказал он.

По оценке Путина, за последнее время ситуация в Севастополе постепенно улучшается. Он отметил, что хорошими темпами растет внутренний валовой региональный продукт, промышленное производство и розничная торговля. "Что особенно приятно, это то, что увеличивается численность постоянного населения Севастополя, это тоже сегодня обстоятельство, на которое следует обратить внимание. Я уже говорил в контактах с другими коллегами: это, конечно, показатель качества принимаемых комплексных мер по решению социальных вопросов и всего, что с этим связано", - добавил президент.

Путин также отметил достаточно низкий уровень безработицы в городе. По его данным, регион занимает 20-е место по стране. Доля аварийного жилья также находится на низком уровне. "Но эта ситуация очень быстро меняется, если не уделять этому внимание. Надеюсь, что вы, как и сейчас это делаете, будете на это смотреть самым внимательным образом и вместе с коллегами из правительства Российской Федерации будете уделять этому должное внимание", - поручил Путин.