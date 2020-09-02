Допфинансирование объектов в Севастополе благодаря продлению ФЦП составит 30 млрд рублей

НОВО-ОГАРЕВО, 2 сентября. /ТАСС/. Почти 30 млрд рублей составит дополнительное финансирование объектов в Севастополе благодаря продлению федеральной целевой программы (ФЦП) социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2024 года. Об этом сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"За это время, Владимир Владимирович, мы провели приоритизацию нашей федеральной целевой программы. Во-первых, благодаря вашему решению она продлена до 2024 года. В части Севастополя мы получили дополнительно почти 30 млрд рублей, плюс мы все проекты, по которым были сделаны плохие проекты, перенесли "вправо", будем их перепроектировать. А все, что будем строить прямо сейчас, мы индексировали, и теперь эти проекты стоят реальных денег, за которые подрядчики точно возьмутся и завершат строительство, включая все объекты медицинского кластера, которые, конечно, Севастополь очень давно ждет", - сказал врио губернатора.