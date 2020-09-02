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Иннопром онлайн 2020

Проекты по выпуску сыра в РФ объемом 200 тыс. т запустят в ближайшие три года

Это примерно треть от того, что производится сейчас

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Национальный союз производителей молока ("Союзмолоко") в ближайшие три года прогнозирует в России запуск проектов по производству сыра мощностью 200 тыс. т, в связи с этим в сегменте ожидается "взрывной спрос" на специализированное оборудование. Об этом сообщил генеральный директор "Национального союза производителей молока" Артем Белов в ходе сессии на "Иннопром-онлайн", посвященной автоматизации пищевой промышленности.

"Есть целые сектора, в которых в ближайшие годы ожидается бум спроса на оборудование, - сказал он. - У нас сейчас взрывной спрос будет в сегменте производства сыра. В ближайшие три года будет реализовано проектов на примерно 200 тыс. т объемов производства. Чтобы вы понимали - это примерно треть от того, что мы производим сейчас".

В целом во многих предприятиях отрасли требуется достаточно серьезная модернизация, поэтому спрос на соответствующее оборудование в ближайшие годы будет устойчивым и динамичным. "Потенциал есть у молочной индустрии и в целом у пищевой - у того же хлебопечения, мукомольной индустрии и т.д., он очень серьезный", - пояснил он.

Как сообщалось ранее, "Союзмолоко" при благоприятном сценарии ожидает роста производства сыра в России в 2020 году на 10% по сравнению с показателем за 2019 год, до 574 тыс. т.

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