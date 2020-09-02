Skoda представила запускаемый в серийное производство электрокроссовер

ПРАГА, 2 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Шамшин/. Чешский автомобилестроительный гигант Skoda представил запускаемый в серийное производство электромобиль-кроссовер, получивший название Skoda Enyaq iV. Его мировая премьера состоялась во вторник вечером, сообщили ТАСС в дирекции предприятия.

"Серийное производство Skoda Enyaq iV начнется еще до конца текущего года, - отметили в дирекции. - Электромобиль-кроссовер на одной зарядке сможет преодолеть расстояние до 510 км. Заявки на его приобретение чешские автосалоны начнут принимать с четверга, 3 сентября. В Чехии базовая модель будет стоить 1 059 900 крон (примерно €40 тыс.)".

Поступление Enyaq iV на рынки стран Евросоюза ожидается в начале 2021 года. Затем машина будет предложена автомобилистам вне ЕС. Наибольший спрос прогнозируется в Германии.

Кроссоверы, максимальная скорость которых составит 180 км/ч, будут производиться в полноприводном варианте или с приводом на задние колеса. Длина электромобиля составит 4,65 метра при высоте 1,68 метра и ширине 1,87 метра.

На Enyaq iV будут устанавливаться электродвигатели суммарной мощностью от 132 кВт (примерно 179 лошадиных сил) до 225 кВт (около 306 лошадиных сил). Полная зарядка батарей в домашних условиях длится от шести до восьми часов. На станциях ускоренной зарядки она осуществляется около одного часа.

Enyaq iV будет производиться на головном заводе Skoda в городе Млада-Болеслав, расположенном примерно в 50 километрах севернее от Праги.

От общего количества легковых машин, находящихся в эксплуатации у чешских автомобилистов, электромобили составляют пока менее одного процента - примерно 4 тыс. единиц. Интерес к ним в республике растет, о чем свидетельствует ежегодное увеличение объема их продаж. Так, по данным на конец июля, в республике в 2020 году было продано 1100 электромобилей. Этот показатель в 3,2 раза выше прошлогоднего, сказали в дирекции.