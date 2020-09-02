Эксперты считают, что партнерство с НМГ увеличит долю российского кино в каталоге Netflix

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Партнерство Netflix и "Национальной медиа группы" (НМГ) позволит сервису в ближайшие годы нарастить долю на российском рынке в два раза за счет локализации и увеличения объема русскоязычного контента, считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

"Контент у Netflix отличный, но нужно больше адаптации к российскому зрителю, - сказал он ТАСС в среду. - Если НМГ будет помогать и в этом, то доля Netflix может вырасти. В ближайшие два-три года сервис может рассчитывать на 7-8% рынка, если НМГ будет очень активно помогать. Однако в этом году доля Netflix вряд ли поменяется и останется на уровне 4%".

Положение на рынке онлайн-кинотеатров сейчас определяется объемом эксклюзивного контента и его локализацией, подчеркнул руководитель Content Review Сергей Половников. По его словам, рост таких сервисов, как Okko, Start и Premier, обеспечивается прежде всего эксклюзивами. С собственными релизами у Netflix все и так неплохо, но ему не хватает контента для российского зрителя, полагает он.

"Заход через партнерство с НМГ - отличный вариант для Netflix, поскольку у НМГ есть доли в телеканалах, а также права на показ, в том числе и в "цифре", огромной библиотеки зарубежного, кинотеатрального контента, что у Netflix немного провисало, так как компания делает в основном упор на собственные эксклюзивы. Российского кино там очень мало, а партнерство с НМГ может это изменить по щелчку пальца", - сказал Половников ТАСС.

Netflix в России

Ранее Netflix и НМГ сообщили о партнерстве, которое в том числе позволит локализовать американский сервис на территории России. Холдинг становится официальным оператором Netflix и будет предоставлять российским зрителям доступ к сервису и контенту Netflix полностью на русском языке.

Как сообщал портал Broadband TV News, русскоязычная версия Netflix появится уже в середине октября. По словам источников, на запуске в сервисе будет доступно порядка 40 российских проектов, к концу года их число увеличится до 100. Российский контент станет доступен пользователям по всему миру, а стоимость минимального пакета составит 599 рублей в месяц.

На российском рынке легальных онлайн-видеосервисов по итогам первого полугодия 2020 года Netflix занимал долю в 3%, следует из данных TelecomDaily. Лидеры рынка в долевом выражении - ivi (23%), Okko (17%) и YouTube (9%). По темпам роста выручки лидируют Start (рост в 4,6 раза) и Okko (рост в 2,2 раза). Общий объем рынка за первые шесть месяцев 2020 года вырос год к году в 1,5 раза и составил 18,6 млрд рублей.

Netflix предоставляет услуги потокового вещания в более чем 190 странах, включая Россию. Компания была основана в 1997 году, ее штаб-квартира расположена в Лос-Гатосе (штат Калифорния). С 2013 года Netflix производит собственные фильмы, сериалы и шоу.