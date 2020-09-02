В кабмине ФРГ заявили, что завершение "Северного потока - 2" не зависит от дела Навального

БЕРЛИН, 2 сентября. /ТАСС/. Правительство Германии считает, что связывать реализацию "Северного потока - 2" с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального нецелесообразно. Об этом заявила в среду представитель кабинета министров ФРГ Ульрике Деммер.

Она напомнила о словах канцлера Германии Ангелы Меркель, которая на прошлой неделе заявила, что "Северный поток - 2" должен быть достроен". "С точки зрения канцлера, было бы нецелесообразно увязывать этот проект, который реализуется со стороны бизнеса, с ситуацией вокруг Навального", - сказала Деммер.

Представитель кабмина отметила, что проект имеет "политическую подоплеку". В частности, по ее словам, необходимо обеспечить транзит российского газа через территорию Украины.

Проект газопровода "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб.м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени он построен на 93,5%. Остановка в реализации проекта была связана с тем, что в конце декабря 2019 года из-за санкций США швейцарская компания Allseas остановила работы по строительству газопровода и увела свои суда.

В правительстве ФРГ неоднократно говорили, что поддерживают проект. Одновременно с этим указывали на то, что роль страны - транзитера газа должна в будущем сохранить Украина.