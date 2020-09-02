НОВО-ОГАРЕВО, 2 сентября. /ТАСС/. Строительство объездного шоссе в Севастополе завершится к 1 ноября текущего года, сообщил в среду врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы уже практически достроили Камышовое шоссе - это важнейшая объездная дорога в Севастополе. Запущено рабочее движение, к 1 ноября проект будет полностью завершен", - сказал Развожаев.

Камышовое шоссе проходит по Гагаринскому району Севастополя и соединяет отдаленные спальные микрорайоны с крупной городской развязкой на 5-м км Балаклавского шоссе. Оно позволяет добраться в другие спальные районы, в пригород или выехать на междугородние трассы, минуя более загруженные улицы в жилых кварталах.

Контракт по реконструкции шоссе был разорван, так как подрядчик не выполнил обязательства в срок. Новым исполнителем проекта стало госпредприятие "Севавтодор".