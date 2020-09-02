Правительство планирует ввести в оборот не менее 12 млн га новых земель

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ ведет работу над созданием государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения, которая позволит ввести в оборот 12 га новых земель. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко выступая на заседании коллегии Министерства сельского хозяйства, которое проходило в онлайн-формате.

"По поручению президента страны мы ведем работу над созданием государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации. Предстоит провести масштабную инвентаризацию земель, выявить конкретные земельные участки, наиболее подходящие для сельского хозяйства. Наша задача - дать аграриям не менее 12 млн га новых сельскохозяйственных земель", - сообщила она.

По словам Абрамченко, задача по вовлечению неиспользуемых сельхозземель в оборот, как и создание необходимой инфраструктуры для жизни и работы на селе, позволят нарастить экспорт АПК. Показатель соответствующего проекта ставит высокую планку в $45 млрд. С 2020 года реализуется программа комплексного развития сельских территорий, которая, как отметила вице-премьер, позволит улучшить ситуацию с жильем, инфраструктурой, образованием и здравоохранением на селе, приблизить уровень жизни сельского населения к городскому.

"На реализацию госпрограммы в 2020 году предусмотрено 36 млрд рублей. В следующем году - 34 млрд рублей. К концу этого года в рамках программы, в числе прочего, будет введено или приобретено более 140,6 тыс. кв. м жилья, реализовано 90 проектов комплексного развития сельских территорий, почти 4 тыс. общественно-значимых проектов по благоустройству. Это лишь малая часть всех мер, направленных на улучшение качества жизни граждан на селе", - отметила она.

Мероприятия госпрограммы затрагивают более 4 млн человек. С начала 2020 года в банки уже поступило более 118 тыс. заявок на сумму, превышающую 257 млрд рублей по госпрограмме "Сельская ипотека", сообщила Абрамченко. "По поручению председателя правительства финансирование "сельской ипотеки" будет увеличено на 2 млрд рублей. Это позволит обеспечить комфортным жильем более 45 тыс. семей", - заключила она.