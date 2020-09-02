Авиакомпания "Победа" в сентябре возобновит регулярные полеты из Казани в Анталью

КАЗАНЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Регулярные рейсы авиакомпании "Победа" из Казани в Анталью будут возобновлены 17 сентября. Об этом журналистам в среду сообщила пресс-служба международного аэропорта Казань.

"Низкобюджетная авиакомпания "Победа" с 17 сентября возобновит полеты на регулярной основе из Казани в Анталью. Рейсы будут выполняться дважды в неделю, по четвергам и воскресеньям, по следующему графику: вылет из Казани в 11:10, прилет в Анталью в 15:00; вылет из Антальи в 15:30, прилет в Казань в 19:10", - говорится в сообщении.

Длительность перелета составит около четырех часов.

Первый международный рейс из Казани после отмены ограничений на международные перелеты, введенные ранее из-за пандемии коронавируса, был произведен 21 августа. Тогда борт авиакомпании AZUR air направился в Анталью (Турция).

Аэропорт Казань расположен в 28 км от столицы Татарстана. Самолеты оттуда отправляются на Урал, в Поволжье, Сибирь, Крым, центральные районы России, на Ближний Восток и в Европу.