Проект транспортного кольца вокруг Ростова потребует около 157 млрд рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 сентября. /ТАСС/. Объем финансирования строительства транспортного обхода вокруг Ростова-на-Дону может составить около 157 млрд рублей до 2025 года, об этом сообщил с среду министр транспорта РФ Евгений Дитрих в ходе совещания в Ростове-на-Дону.

"Минтранс полностью поддерживает целесообразность формирования этого маршрута, на период до 2024 года уже запланирована реализация ряда приоритетных мероприятий, федеральные дороги протяженностью почти 42 км, стоимостью более 92 млрд рублей. И ориентировочная потребность в выполнении дополнительных мероприятий на участках кольца - около 70 км - составляют порядка 65 млрд рублей на период до 2025 года", - сказал Дитрих.

По его словам, госкомпания "Автодор" вплотную подошла к заключению контракта на строительство части Ростовского транспортного кольца - обходу Аксая. "Сроки выполнения работ на этом важном этапе и важном для города и области объекте мы сегодня обсуждаем. Общая протяженность кольца составляет порядка 110 км, по основному этапу участка уже разработана проектная документация", - отметил министр.

Дитрих также сообщил, что министерство транспорта РФ и правительство Ростовской области приняли концепцию развития Ростовского транспортного кольца.

"Мы обсудили и приняли сегодня на совещании концепцию развития Ростовского транспортного кольца. Мы понимаем, что нужно делать, какие участки являются первоочередными сегодня с точки зрения развития", - сказал Дитрих.

По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, кольцевая дорога вокруг Ростова-на-Дону имеет большое значение, проект затрагивает не только жителей города, но агломерации, население которых превышает 2 млн человек. "Нам без нее (дороги) развивать город невозможно, модернизировать транспортную систему у нас не получится. Это приоритетный проект на ближайшие 4-5 лет", - отметил Голубев.

В августе вице-премьер России Марат Хуснуллин дал поручение подготовить план ускорения создания объекта.

Строительство Ростовского транспортного кольца общей протяженностью 110 км стартовало в 2017 году. Сегодня в стадии реализации - проекты 12 автодорог, входящих в структуру формируемого кольца. Ранее сообщалось, что до 2024 года на осуществление крупномасштабного проекта запланировано направить 100 млрд рублей.

Обход Аксая

Одним из этапов строительства кольцевой автодороги является новый участок трассы М-4 "Дон" в обход города Аксая Ростовской области, работы на котором запланированы в 2020-2024 годах. Протяженность дороги составит 35,5 км, ширина - от четырех до шести полос, расчетная скорость - 130 км/ч. Проект предусматривает строительство трех развязок, пяти мостов, восьми путепроводов, двух пешеходных переходов. Так, один из путепроводов пройдет над кольцевой развязкой "Сальское кольцо". Через реку Тузлов в районе станицы Грушевской Аксайского района для движения по трассе в южном направлении будет построен мост.

Ранее стало известно, что госкомпания "Российские автомобильные дороги" может заключить договор на строительство и содержание автомобильного обхода города Аксая в Ростовской области с ООО "НПС Аксай". Цена контракта составляет 85,9 млрд рублей.

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