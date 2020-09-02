В "Сколково" планируют внедрение 30-40 проектов по результатам экологического акселератора

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Несколько десятков новых проектов будут доведены до стадии внедрения по результатам работы первого в России акселератора для технологических стартапов в области экологии GreenTech startup booster. Об этом сообщил в среду старший вице-президент по инновациям фонда "Сколково" Кирилл Каем в ТАСС на презентации и обсуждение трека "Новые идеи для бизнеса" форума "Сильные идеи для нового времени", организуемого Агентством стратегических инициатив и Росконгрессом.

"Мы (в рамках акселератора GreenTech startup booster - прим. ТАСС) рассчитываем подобрать проекты, которые наши партнеры, а мы с партнерами делаем этот конкурс, и среди них - ТНК, "Сибур", "Татнефть", "Транснефть", Total, EDF - выберем стартапы, которые уже будут эти технологии внедрять. Мы берем стартапы поздних стадии, и 30-40 проектов, мы рассчитываем, внедрятся по результатам этого акселератора", - сказал Каем.

Он отметил, что заявки принимаются до начала ноября. Каем предложил авторам разработки по гидросепарации отходов, представивших ее в рамках трека "Новые идеи для бизнеса", принять участие в акселераторе. "Такого рода проект точно может быть поддержан. Коллегам надо податься в GreenTech startup booster акселератор, выиграть его и выходить на финансирование", - сказал вице-президент "Сколково".

Программу GreenTech Startup Booster по поддержке стартапов, развивающих "зеленые" технологии, фонд "Сколково" запустил при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.