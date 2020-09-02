Власти Удмуртии ожидают рост отгрузки промпредприятий в 2020 году на 1-2%

ИЖЕВСК, 2 сентября. /ТАСС/. Власти Удмуртии по итогам 2020 года ожидают увеличения объема отгруженной промпредприятиями продукции на 1-2%, индекс промпроизводства по итогам года останется на уровне 2019 года. Об этом журналистам сообщил первый вице-премьер республики Александр Свинин.

"Объем отгрузки наших промпредприятий - здесь мы даже на 1-2% подрастем по сравнению с прошлым годом. <…> Мы считаем, что год мы должны закончить без падения итогового [индекса промпроизводства], но все будет зависеть от того, как третий-четвертый квартал покажет себя сама тема пандемии, потому что в ряде стран число заболевших приходит к тому уровню, который был весной. И мы за этим тоже активно наблюдаем. Здесь не вопрос, что какие-то ограничительные меры дополнительные будут вводиться у нас, почти все наши предприятия в глобальных цепочках поставок, поэтому мы здесь больше опасаемся именно этого. И плюс опять же опасаемся, что нефть снова будет проседать к концу четвертого квартала. Если этого не произойдет, то год мы должны закончить с индексом промпроизводства 100%", - сказал Свинин.

Он также отметил, что власти ожидают объема внутреннего регионального продукта (ВРП) на уровне 2019 года. "Понятно, что в итоге это падение будет, потому что инфляция она есть и в абсолютных цифрах мы не упадем, а в относительных, конечно, это падение на уровне инфляции", - добавил вице-премьер.

Согласно данным, опубликованным на сайте Минпромторга Удмуртии, за январь-декабрь 2019 года предприятиями республики отгружено товаров собственного производства на сумму 680,3 млрд рублей (103,4% к аналогичному периоду прошлого года). Индекс производства по полному кругу организаций производителей январь-декабрь 2019 года составил 103,8%, в Российской Федерации - 102,4%.