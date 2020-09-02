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Правительство до 1 октября направит в Госдуму проект федерального бюджета

Глава кабмина Михаил Мишустин подчеркнул, что выполнение социальных обязательств останется приоритетом в новом бюджете
Дом правительства РФ Максим Чурусов/ТАСС
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Дом правительства РФ
© Максим Чурусов/ТАСС

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Выполнение всех социальных обязательств перед гражданами останется приоритетом при подготовке проекта федерального бюджета на следующую трехлетку. Как сообщила пресс-служба правительства, об этом заявил в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании, посвященном основным параметрам бюджета.

"Безусловным приоритетом работы правительства остается выполнение всех социальных обязательств перед гражданами. Именно на это нацелен проект главного финансового документа на ближайшие три года, подчеркнул, открывая совещание, Михаил Мишустин", - говорится в сообщении кабмина.

В правительстве подчеркнули, что "бюджетный пакет" будет направлен в Госдуму до 1 октября.

"Помимо самого проекта федерального бюджета, в него, в том числе, входит прогноз социально-экономического развития России и основные направления бюджетной, налоговой и таможенной тарифной политики", - отметили в пресс-службе.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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