Голубев: строительство транспортного кольца вокруг Ростова-на-Дону может быть ускорено

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 сентября. /ТАСС/. Сроки строительства транспортного кольца вокруг Ростова-на-Дону могут быть сокращены, в том числе за счет досрочного завершения строительства южного транспортного подхода к городу, сообщил журналистам в среду губернатор Ростовской области Василий Голубев в ходе поездки в регион министра транспорта РФ Евгения Дитриха.

"С участием министра проговорили некоторые вопросы ускорения строительства (транспортного кольца)… У нас есть возможность значительно сократить, закончить проект по южному подходу. Наверное, это получится в ближайшее время, заместитель губернатора подготовят предложения вместе с исполнителями", - сказал Голубев.

По его словам, также может быть скорректирован проект строительства транспортного обхода города Аксая - части Ростовского кольца. "Сегодня мы полностью все это облетели, увидели сложные участки, то, что требует отдельного внимания. Убежден, что у нас будет возможность скорректировать строительство, в первую очередь, с точки зрения качества", - пояснил губернатор, отметив, что строительство транспортного кольца вокруг Ростова открывает перспективы для развития, в том числе, прилегающих территорий.

По словам Дитриха, непосредственно строительство обхода Аксая начнется в ближайшие дни. "Послезавтра, заключая контракт, мы приступаем к началу строительных работ [на обходе Аксая]", - сообщил министр.

В августе вице-премьер России Марат Хуснуллин дал поручение подготовить план ускорения создания Ростовского транспортного кольца. Как сообщала пресс-службе вице-премьера, специалисты отраслевых ведомств должны точно рассчитать сроки, объемы финансирования и их источники, чтобы масштабный транспортный объект был создан максимально оперативно

Строительство Ростовского транспортного кольца общей протяженностью 110 км стартовало в 2017 году. Сегодня в стадии реализации - проекты 12 автодорог, входящих в структуру формируемого кольца. В частности, ведется создание обхода Аксая и третьей очереди Северного обхода Ростова-на-Дону. Ранее сообщалось, что до 2024 года на осуществление крупномасштабного проекта запланировано направить 100 млрд рублей.