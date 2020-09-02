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Правительство выделит Минпромторгу 1 млрд руб. из резервного фонда на поддержку легпрома

Средства выделят в целях предотвращения влияния ухудшения экономической ситуации на развитие легкой промышленности России

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Правительство в 2020 году выделит Минпромторгу 1 млрд руб. из резервного фонда на поддержку легкой промышленности. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Выделить Минпромторгу из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 1 млрд руб. в целях предотвращения влияния ухудшения экономической ситуации на развитие легкой промышленности Российской Федерации", - говорится в документе.

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