Более 120 млн экземпляров молоди частиковой рыбы появились в водоемах Дагестана

МАХАЧКАЛА, 2 сентября. /ТАСС/. Водоемы Дагестана пополнились более чем на 120 млн экземпляров молоди частиковой рыбы, кроме того, рамках искусственного воспроизводства в Терек выпущено 6 млн экземпляров молоди сазана и 45 тыс. экземпляров ручьевой форели. Об этом сообщили ТАСС в среду в Северо-Кавказском территориальном управлении Росрыболовства.

"В результате естественного ската молоди из Аракумских, Нижнетерских и Мехтебских нерестово-выростных водоемов Терско-Каспийский рыбохозяйственный бассейн пополнился на более чем 120 млн экземпляров молоди частиковой рыбы (кутум, сазан, лещ, щука, вобла, карась и др.). Средняя навеска экземпляров составила от одного до 10 граммов", - рассказали в пресс-службе управления.

Кроме того, уже в рамках искусственного воспроизводства в Терек выпущено 6 млн экземпляров молоди сазана. В рамках компенсационных мероприятий также в бассейны реки Терек выпущено 45 тыс. экземпляров ручьевой форели. Выпуски под контролем Северо-Кавказского ТУ Росрыболовства осуществило ПАО "Русгидро".

А с 1 сентября на всех водоемах Дагестана стартовал осенний лов. Рыбодобытчики будут ловить около 30 видов частиковой рыбы, в том числе сельдь, леща, сазана, белого амура. По прогнозам специалистов в этом сезоне, с учетом увеличения вылова кильки в регионе, общий объем добытой рыбы может достичь 20 тыс. т, сообщили в управлении. В ходе осеннего лова в прошлом году было выловлено около 6 тыс. т.

"Запасы кильки и сельди в Каспии составляют 450 - 500 тыс. т. Привлекая новые добывающие предприятия и наладив переработку, регион сможет стать лидером по производству консервной продукции", - сказали в пресс-службе.