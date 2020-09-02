Владимир Сорокин стал генеральным директором "Ленты"

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Владимир Сорокин сменит Германа Тингу на посту генерального директора "Ленты", говорится в сообщении компании.

"Лента" сообщает о назначении Владимира Сорокина на должность генерального директора. Он сменит на этом посту Германа Тингу. Владимир Сорокин вступит в должность генерального директора "Ленты" 3 сентября 2020 года. Он также сменит Германа Тингу в совете директоров компании", - говорится в сообщении.

Герман Тинга продолжит работу с "Лентой" в качестве консультанта. "Лента" продемонстрировала отличные результаты в 2020 году. Я хотел бы поблагодарить команду и Германа за эту работу. В то же время мы видим быстрые изменения на рынке продуктового ретейла. Чтобы быть успешными не только сегодня, но и завтра, игрокам надо активно трансформироваться. Поэтому совет директоров принял решение усилить менеджмент "Ленты", пригласив на пост генерального директора Владимира Сорокина. Мы уверены, что обширный профессиональный опыт, многочисленные успехи и сильная репутация Владимира на рынке розничной торговли продовольствием позволят "Ленте" развиваться, используя накопленный компанией опыт", - пояснил председатель совета директоров "Ленты" Алексей Мордашов, слова которого приводятся в сообщении.

Владимир Сорокин в 2013 году пришел в Х5 Retail Group, через какое-то время возглавил ЗАО "ТД "Перекресток". В 2019 году присоединился к команде "Магнита" в должности заместителя генерального директора - коммерческого директора, члена правления компании.