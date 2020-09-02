Аэропорт города Хайкоу на Хайнане в сентябре обслужит более 1,5 тыс. дополнительных рейсов

ХАЙКОУ /Китай/, 2 сентября. /ТАСС/. Международный аэропорт Мэйлань города Хайкоу в южной китайской провинции Хайнань планирует добавить в расписание в общей сложности свыше 1,5 тыс. рейсов на фоне растущего пассажиропотока. Об этом сообщает в среду агентство Синьхуа.

"Число рейсов через Хайкоу увеличат около 16 авиакомпаний, включая Air China, Hainan Airlines и China Southern Airlines. Необходимость в этом вызвана тем, что на сентябрь приходится большой поток возвращающихся к учебе студентов. Рост пассажиропотока связан также с предстоящим в октябре празднованием Дня образования КНР и народным праздником Середины осени", - говорится в сообщении.

Согласно данным агентства, свыше 1 340 рейсов будут добавлены для обслуживания пассажиров, совершающих перелеты из Хайкоу в такие крупные города, как Гуанчжоу, Ухань, Шэньчжэнь и Шанхай. Еще порядка 180 рейсов, приостановленных ранее из-за пандемии COVID-19 по самым разным направлениям, будут возобновлены.

В августе аэропорт Мэйлань обслужил свыше 12,5 тыс. рейсов, а общий пассажиропоток через эту воздушную гавань превысил 1,66 млн человек.

Последние несколько месяцев пассажирское авиасообщение на Хайнане быстро восстанавливается и приближается к прежнему уровню, что связано с целым рядом факторов, в числе которых, в частности, повышение квоты для одного человека на покупки в магазинах беспошлинной торговли острова, а также снятие запрета на групповые туристические поездки.