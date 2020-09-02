В Удмуртии за два месяца самозанятыми зарегистрировались более 3 тыс. человек

ИЖЕВСК, 2 сентября. /ТАСС/. Более 3 тыс. человек в Удмуртии зарегистрировались самозанятыми с начала действия нового налогового режима - 1 июля. Об этом сообщил журналистам в среду первый вице-премьер республики Александр Свинин.

"Режим точно оказался востребованным, потому что более 3 тыс. самозанятых на сегодняшний день у нас в республике зарегистрировано. По году мы давали прогнозные цифры около 5 тыс. человек, поэтому 3 тыс. это достаточно много, с учетом того, что деловой сезон только начинается в сентябре", - сказал Свинин.

По его словам, многие предприниматели стараются выбрать для себя новый налоговый режим, в том числе из-за того, что в ближайшее время будет отменяться ЕНВД, а также в связи с тяжелыми экономическими условиями.

"Половина из этих 3 тыс. - это Ижевск - так же, как у нас в целом распределяются юридические лица, здесь ничего нового нет. Правда, очень радует город Сарапул, который почти 500 самозанятых дал нам, это достаточно много. На третьем месте Завьяловский район - 160 человек. В основном это сфера услуг", - добавил первый вице-премьер Удмуртии.

О налоговом режиме

Налог на самозанятых действует с января 2019 года, изначально эксперимент был запущен в четырех пилотных регионах России: в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями.

С 1 января 2020 года введение налога для самозанятых распространилось еще на 19 регионов, в том числе Нижегородскую, Самарскую, Новосибирскую области, Башкирию, Пермский край. 5 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что с 1 июля специальный налоговый режим будет распространяться на всю страну. 1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон, дающий регионам право самостоятельно вводить на своих территориях соответствующий режим.