Биржевые индексы в Нью-Йорке выросли

НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже с открытием сессии в среду продемонстрировали уверенный рост.

По информации, размещенной на сайте торговой площадки, сразу после открытия сессии промышленный индекс Dow Jones вырос на 91,13 пункта (+0,32%), до отметки 28 736,791. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, поднялся на 17,05 пункта (+0,48%), до отметки 3 543,70. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 108,55 пункта (+0,91%), до рекордного уровня 12 048,22.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 0,12%, до $42,81 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото понизилась на 0,76%, до $1 964,90 за тройскую унцию.

Комментируя начало сессии, информационное агентство Bloomberg отметило, что на рынке "наблюдается практически непрерывное ралли, происходящее в условиях, когда со стороны политиков звучат успокоительные заявления, в результате которых инвесторы сосредоточились на активах, ранее считавшихся рискованными".

"Рост котировок наблюдается прежде всего у компаний технологического сектора, - привело агентство мнение руководителя департамента инвестиционных фондов компании CFRA Тодда Розенблатта. - Именно поэтому на рынке устанавливаются все новые рекорды, что в свою очередь укрепляет намерение участников рынка продолжать инвестиции".