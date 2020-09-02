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Минэнерго допускает проведение "Российской энергетической недели" в 2020 году

Окончательное решение будет зависеть от эпидемиологической обстановки

КАЗАНЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Министерство энергетики России допускает, что в этом году может состояться один из крупнейших в России международных форумов - "Российская энергетическая неделя". Однако окончательное решение будет зависеть от эпидемиологической обстановки, сказал журналистам замглавы Минэнерго Антон Инюцын в кулуарах "Татарстанского нефтегазохимического форума".

"Я думаю, [через] несколько дней будет понимание окончательное. Потому что площадка международная, надо понимать - кто приедет, кто не приедет. Пока окончательного решения нет", - сообщил он, отметив, что решающим фактором при принятии решения будет эпидемиологическая обстановка и возможность приезда участников.

Международный форум "Российская энергетическая неделя" намечен на 14-17 октября 2020 года в Москве.

РЭН - ключевая дискуссионная площадка, направленная на обсуждение вызовов и перспектив развития мирового ТЭК: газовой отрасли; нефтяной отрасли; угольной отрасли; нефтехимии; электроэнергетики; энергосбережения и повышения энергоэффективности. В 2019 году форум посетили свыше 10 тыс. участников из России и 115 иностранных государств и территорий.

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