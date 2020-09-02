Фонд развития предпринимательства Удмуртии реструктуризировал кредитов на 600 млн рублей

ИЖЕВСК, 2 сентября. /ТАСС/. Удмуртский Фонд развития предпринимательства в связи с пандемией коронавируса одобрил более 770 заявок на реструктуризацию займов на сумму 600 млн рублей, сообщил журналистам в среду первый вице-премьер региона Александр Свинин.

"Реструктуризировали мы более 770 заявок на почти 600 млн рублей. Была вторая мера поддержки важная - это снижение процентной ставки до 1% для ряда отраслей, больше 100 предпринимателей этой мерой поддержки воспользовались. Мы сейчас видим достаточно высокую активность предпринимателей по отношению к фонду", - сказал Свинин.

По его словам, интересом у бизнеса также пользуются займы в размере до 50 млн рублей, которые выдаются в том числе на техническое перевооружение производства. "В неделю по одной-две таких заявок мы одобряем. Например, пивзавод в Воткинске, производящий лимонад, будет строить новую разливочную линию и в два раза будет увеличивать свой объем производства уже до конца 2020 года. Есть предприниматели, которые видят для себя возможности больше производить, большую нишу на определенном рынке занимать", - отметил первый вице-премьер Удмуртии.

По его словам, капитализация фонда на данный момент составляет около 1,8 млрд рублей, при этом в 2020 году его докапитализировали за счет федерального и республиканского бюджетов почти на 700 млн рублей. Организацией выдано около 2 тыс. микрозаймов, процент просрочки остается одним из самых низких в стране.

Фонд развития предпринимательства работает в Удмуртии с 1995 года. Микрокредитная компания осуществляет финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства с использованием механизма микрофинансирования за счет целевых средств субсидий федерального и регионального бюджетов, а также за счет чистой прибыли, направляемой на цели микрофинансирования.