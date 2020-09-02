В России в течение трех лет планируют создать сеть из 80 криоАЗС

КАЗАНЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Правительство России подготовило программу, согласно которой на 12 основных транспортных коридорах страны в течение трех лет планируется построить сеть из 80 криогенных автозаправочных станций (криоАЗС) сжиженного природного газа. Об этом заявил замминистра энергетики России Антон Инюцын в среду на заседании правительства Татарстана, трансляция которого велась на площадке делового пространства "100% Татарстан".

По словам замминистра, 1 сентября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал правила субсидирования при создании криоАЗС.

"Программой предусматривается создание сети из примерно 80 криоАЗС на 12 основных коридорах - это федеральные автомагистрали, включая экспортное направление. За три года задача обеспечить одновременное покрытие минимальной заправочной сетью всех этих маршрутов", - сказал он.