На строящемся южном подъезде к Ростову-на-Дону началось обустройство нового моста

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 сентября. /ТАСС/. Строители приступили к обустройству нового пойменного моста на южном подъезде к Ростову-на-Дону. Ход работ в среду осмотрел министр транспорта РФ Евгений Дитрих вместе с губернатором области Василием Голубевым, передает корреспондент ТАСС.

"Дорожники устраивают земляное полотно под расширение основного хода дороги и строительства нового съезда в составе развязки "Ростов - Краснодар - Батайск". Выполнены 31 из 48 опор будущего сооружения, специалисты приступили к устройству балок пролетных сооружений", - сообщили в пресс-службе ФКУ "Управление автомобильной магистрали Москва - Волгоград" Росавтодора.

По словам первого заместителя начальника Упрдор Москва - Волгоград Анатолия Ткаченко, объект планируют сдать в эксплуатацию в 2023 году, однако Росавтодор уже выделил 420 млн рублей на проведение дополнительных работ в этом году, что позволит ускорить реализацию проекта. Реконструкция южного подъезда к Ростову-на-Дону является частью проекта кольцевой автомобильной дороги вокруг города - Ростовского транспортного кольца.

Дитрих также сообщил ранее в среду, что Министерство транспорта РФ и правительство Ростовской области приняли концепцию развития Ростовского транспортного кольца. По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, кольцевая дорога вокруг Ростова-на-Дону имеет большое значение, проект затрагивает не только жителей города, но и агломерации, население которой превышает 2 млн человек.

Ростовское транспортное кольцо представляет собой маршрутную сеть, состоящую из федеральных, региональных и местных автомобильных дорог, которые должны избавить Ростов-на-Дону от загруженности транзитным транспортом, обеспечить удобные въезды и выезды из города в различных направлениях.

Объем финансирования строительства кольцевой дороги вокруг Ростова-на-Дону, по оценке региональных властей, составит около 157 млрд рублей. Завершение строительства запланировано на 2024 год. Помимо строительства обходов Ростова-на-Дону и Аксая, проект включает ряд объектов транспортной инфраструктуры, в том числе многоуровневую развязку на проспекте Шолохова и путепровод на улице Малиновского в Ростове-на-Дону.

Обход Аксая

Одним из этапов строительства кольцевой автодороги является новый участок трассы М-4 "Дон" в обход города Аксая Ростовской области, работы на котором запланированы в 2020-2024 годах. Протяженность дороги составит 35,5 км, ширина - от четырех до шести полос, расчетная скорость - 130 км/ч. Проект предусматривает строительство трех развязок, пяти мостов, восьми путепроводов, двух пешеходных переходов. Так, один из путепроводов пройдет над кольцевой развязкой "Сальское кольцо". Через реку Тузлов в районе станицы Грушевской Аксайского района для движения по трассе в южном направлении будет построен мост.

Ранее стало известно, что госкомпания "Российские автомобильные дороги" может заключить договор на строительство и содержание автомобильного обхода города Аксая в Ростовской области с ООО "НПС Аксай". Цена контракта составляет 85,9 млрд рублей.