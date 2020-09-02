ХМАО готов стать пилотным регионом для тестирования цифровых решений в недропользовании

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 сентября. /ТАСС/. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра может стать пилотной территорией для тестирования решений по цифровизации в сфере недропользования. Об этом сообщила на рабочем совещании "Текущее состояние нефтегазовой отрасли РФ: факторы и тренды" губернатор региона Наталья Комарова.

"Поддерживаем намерение Министерства природы РФ по формированию единой цифровой платформы в сфере недропользования, вижу перспективы и эффект от такой работы в соединении на этой цифровой основе федеральных и региональных полномочий с целью обеспечения оперативного принятия решений для пользователей недров по всем видам природных ресурсов. Наш регион готов стать пилотной территорией для обкатки таких решений", - сказала Комарова.

Она добавила, что в регионе уже используется похожая система управления ресурсами, которая может быть принята за рабочую модель. Глава региона предложила министру энергетики закрепить в плане мероприятий энергетической стратегии РФ на период до 2035 года автономный округ центром компетенций нефтегазовой отрасли. "Все предпосылки для такого решения созданы, и ХМАО фактически уже проводит такую работу", - пояснила она.

Губернатор в качестве одного из примеров по тестированию в регионе федеральных решений предложила Министерству энергетики совместную работу над постановлением правительства "О зонах минимальных расстояний до магистральных трубопроводов, газопроводов и нефтепродуктопроводов". "В нашем регионе в действующих условиях, установленных зонах минимальных расстояний до магистральных трубопроводов должны быть снесены тысячи квадратных метров жилья, ликвидировано полностью или частично шесть городов и поселков с населением более 125 тыс. человек. Предлагаю до принятия указанного нормативного акта на примере ХМАО-Югры провести оценку рисков последствий такого решения и только после этого принимать решения, которые дадут возможность при соблюдении всех мер безопасности граждан, экономики и так далее одновременно развивать территории", - уточнила губернатор.

Ханты-Мансийский автономный округ является основным нефтедобывающим регионом России - на его долю приходится около 42% общероссийской добычи. Добычу нефти на территории автономного округа ведут 43 предприятия. В их структурах работают более 180 тыс. человек. Лидирующие места по добыче нефти принадлежат компаниям "Роснефть", "Сургутнефтегаз", "Лукойл". В общем эти предприятия добывают 80,2% всей нефти в Югре.

В среду в Ханты-Мансийске в режиме видеоконференции прошло рабочее совещание на тему "Текущее состояние нефтегазовой отрасли РФ: факторы и тренды" с участием министра энергетики РФ Александра Новака, министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина, председателя комитета по энергетике Государственной Думы РФ Павла Завального, члена комитета Совета Федерации по экономической политике Юрия Важенина, главного федерального инспектора по автономному округу Александра Постникова и руководителей нефтяных компаний.