Bloomberg: падение цен на нефть грозит дефицитом бюджета для Кувейта

НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. /ТАСС/. Падение цен на нефть и пандемия коронавируса могут в 2020 году привести к дефициту бюджета в Кувейте. С такими оценками выступило в среду агентство деловых новостей Bloomberg.

Агентство подчеркивает, что снижение цен на углеводороды ставит страну в сложное положение. По оценкам специалистов Bloomberg, правительство страны практически полностью исчерпало свои ликвидные запасы, что может обернуться невозможностью покрыть дефицит бюджета. В текущем году он может составить до $46 млрд.

Сохранение цен на нефть на уровне около $40 за баррель может грозить Кувейту тем, что он седьмой раз подряд закончит финансовый год с дефицитом бюджета, подчеркивает агентство. Положение дел в стране, экономика которой на 90% зависит от экспорта нефти, осложняется также падением спроса на нее в условиях пандемии нового коронавируса и переходом на возобновляемые энергоресурсы.

Кроме того, ситуацию в стране осложняет то, что до 80% трудоспособных жителей страны работают на государственные предприятия, и правительство обязуется выплачивать им субсидии на оплату жилья, продовольствия и топлива, которые могут достигать $2 тыс. в месяц на семью. Таким образом, три четверти государственных расходов направлены на выплату субсидий и зарплат сотрудникам госсектора.