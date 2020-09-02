В Чувашии создадут региональную программу по повышению финансовой грамотности

ТАСС, 2 сентября. Региональную программу по повышению финансовой грамотности создадут в Чувашии. Соответствующее четырехстороннее соглашение было подписано в Минфине 2 сентября, говорится в сообщении на сайте регионального ведомства.

"Соглашение направлено на создание региональной программы повышения финансовой грамотности в Чувашской Республике с образованием полномочного координационного органа, что позволит внедрить программы по финансовой грамотности на всех уровнях системы образования, создав необходимую институциональную базу и методические ресурсы, а также повысить уровень доступности для населения информации о финансовой грамотности и защите прав потребителей финансовых услуг, прежде всего в сельской местности, малых городах и труднодоступных населенных пунктах", - говорится в сообщении.

По данным Минфина, регион сможет обеспечить развитие кадрового потенциала в области реализации программ повышения финансовой грамотности, включая повышение квалификации и профессиональной переподготовки работников органов государственной власти, а также повысить качество подготовки специалистов в сфере образования с учетом потребностей республики. Результаты социологического исследования уровня финансовой грамотности за 2019 год показали, что большинство показателей Чувашии находятся на среднероссийском уровне, а в отдельных случаях - несколько его превосходят, добавили в Минфине

Соглашения о повышении финансовой грамотности

По словам замминистра финансов РФ Тимура Максимова, всего заключено 49 соглашений о сотрудничестве по повышению финансовой грамотности с регионами РФ. "Сейчас в рамках последовательной работы Минфина России заключено и действует 49 двусторонних соглашений с регионами. Впервые мы заключили соглашение в четырехстороннем формате. Уверены, что такое расширение количества участников даст дополнительную возможность республике выйти на новый уровень финансовой грамотности населения, что несомненно скажется в дальнейшем и на улучшении качества жизни ее граждан", - приводятся в сообщении слова замминистра финансов Тимура Максимова.

Согласно сообщению, документ подписали заместитель министра финансов Тимур Максимов, временно исполняющий обязанности главы Чувашской Республики Олег Николаев, заместитель председателя Банка России Сергей Швецов, а также председатель Совета Ассоциации банков России, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, депутат Госдумы от Чувашской Республики Анатолий Аксаков.