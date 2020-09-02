Действие скидки на экспортные перевозки угля в направлении Северо-Запада прекращается

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Правление РЖД приняло решение об отмене скидки на экспортные перевозки энергетического угля и антрацита в направлении портов Северо-Запада России, в соответствии с установленными правилами оно вступит в силу через 30 дней с момента опубликования. Об этом говорится в сообщении холдинга.

Скидка 12,8% на экспортные перевозки энергетических углей и антрацита в направлении портов Юга и Северо-Запада России установлена в марте - апреле 2020 года.

"Компания предоставила максимально возможный дисконт для стимулирования роста объемов перевозок в условиях неблагоприятной ценовой конъюнктуры и в поддержку реализации соглашений, подписанных с администрацией Кемеровской области, о вывозе угля по основным направлениям в 2020 году", - отметили в РЖД.