Инвестиции в технопарк "ЗИЛ" на юге Москвы составят порядка 4 млрд рублей

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы в среду подписали соглашение с группой компаний "Итэлма" о строительстве Технопарка "ЗИЛ" на Автозаводской улице на юге столицы. Инвестор вложит в этот проект около 4 млрд рублей и создаст более 1 100 новых рабочих мест, стройка должна завершиться не позднее 2023 года, сообщил журналистам заммэра Москвы Владимир Ефимов.

"Правительство Москвы уделяет большое внимание развитию площадок ЗИЛа. За последние четыре-пять лет территория существенно преобразилась, мы реализуем здесь два крупнейших проекта по комплексному развитию территорий. На данной площадке будет создан промышленный технопарк, в рамках которого будут созданы новые рабочие места - более 1 тыс., будут реновированы полностью существующие здания, и это впишется в концепцию развития территории", - отметил Ефимов на церемонии подписания соглашения.

Он уточнил, что площадь технопарка займет 4 га, новые производственные и научные помещения разместятся на месте бывших корпусов завода им. Лихачева - заводоуправления, экспериментального цеха и конструкторского бюро. По словам Ефимова, общая площадь имущественного комплекса увеличится с 68 тыс. кв. м до 114 тыс. кв. м.

Как уточнил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, на площадке будут работать производители микроэлектроники, автомобильных компонентов, разработчики информационных технологий в сфере безопасности. По словам Прохорова, ввод в эксплуатацию площадки произойдет не ранее 2023 года.

Статус инвестиционного приоритетного проекта

В июле 2020 года проекту технопарка "ЗИЛ" на юге столицы присвоен статус инвестиционного приоритетного проекта (ИПП) Москвы.

На сегодняшний день, как уточнили в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики, в Москве реализуются 14 ИПП с совокупным объемом инвестиций более 30 млрд рублей, которые принесут городу почти 11 тыс. новых рабочих мест. Механизм был запущен в 2018 году.

Специальный статус присваивается компаниям, которые строят промышленные производства, создают промкомплексы и технопарки. "Среди них, например, создание технопарка, индустриального парка, пищевых производств, завода автозапчастей и других значимых для города объектов. Рост числа ИПП позволяет нам говорить о том, что данный механизм поддержки востребован инвесторами", - уточнил Ефимов. Он добавил, что власти Москвы рассматривают под инвестиционные проекты по развитию еще порядка 10 площадок в городе.

Как отметили в пресс-службе департамента, на льготы также могут рассчитывать проекты, реализуемые по концессионным соглашениям и соглашениям о государственно-частном партнерстве, а также проекты по созданию объектов в сферах образования, культуры, искусства и соцобслуживания населения.

"Присвоение статуса ИПП дает инвесторам возможность на четверть снизить общую региональную налоговую нагрузку. Так, на 26% уменьшается региональный налог на прибыль (12,5% вместо 17%), обнуляется ставка налога на имущество, на 99% снижается ставка арендной платы за земельный участок. Все это становится существенным заделом для поддержки бизнеса, позволяющим расширить его ресурсы и дающим стимул для дальнейшего развития", - добавил Прохоров.

ИПП в Москве

Один из ИПП в Москве - создание в Западном административном округе столицы нового мясоперерабатывающего производства, которое введут в эксплуатацию не позднее 2022 года. Инвестиции в проект составят 1,2 млрд рублей, реализацией занимается компания "ПК "Элитгрупп Инвест".

Два ИПП предполагают создание в Москве геронтологических центров, в которых будет осуществляться уход за горожанами преклонного возраста и инвалидами с обеспечением проживания. Компания "Орпеа Рус", которая является дочерней компанией французской Orpea Group, инвестирует почти полмиллиарда рублей в дом-интернат в районе Ново-Переделкино.

А компания "Сениор Групп Малаховка" создаст в Бескудниковском районе столицы геронтологический центр на 90 койко-мест с объемом инвестиций в 310 млн рублей.

Компания "НоваПродукт АГ" вложит более 630 млн рублей в создание промышленного комплекса в целях производства продуктов питания для здорового образа жизни. Еще три инвестора реконструируют существующие производства или построят новые корпуса заводов: компания "Пиксел СТ" вложит не менее 478 млн рублей за три года в реконструкцию производственно-испытательного корпуса Московского прожекторного завода, компания "Альфа Автоматив Техноложиз" инвестирует минимум 1,2 млрд рублей в строительство нового завода по выпуску штампованных деталей для автомобильного кузова, а "ДСК1-Ростокино" за 2,6 млрд рублей модернизирует производство изделий из бетона, цемента и гипса.