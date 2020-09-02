Путин поручил усовершенствовать стандарты комплексной жилой застройки

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил представить предложения по совершенствованию стандартов комплексной жилой застройки и механизмов софинансирования возведения в ее рамках социальных и спортивных объектов. Об этом сообщается в среду на сайте Кремля.

В поручении главы государства, адресованном правительству и Общественной палате (ОП) РФ, поставлена задача к 1 декабря представить предложения, касающиеся "совершенствования стандартов комплексной жилой застройки, а также механизмов софинансирования строительства объектов социальной и спортивной инфраструктуры при осуществлении такой застройки".

На встрече с членами ОП РФ в июне президент РФ отметил, что социальная инфраструктура, в том числе спортивные площадки, всегда были заботой государственной власти муниципального, регионального и федерального уровня, однако "в предыдущие годы значительная часть этой ответственности перекладывалась на бизнес, на застройщиков". "Мы постепенно будем от этого уходить, государство должно заниматься тем, что входит в круг его непосредственных обязанностей", - сказал тогда Путин.