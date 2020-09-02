Мосбиржа зарегистрировала рекордный прирост частных инвесторов в августе

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Прирост физических лиц, открывших брокерские счета на Московской бирже, в августе составил 515,5 тыс. человек, что стало максимальным месячным показателем за всю историю, следует из сообщения на сайте торговой площадки. Итого количество частных инвесторов достигло 6,2 млн человек, увеличившись с начала 2020 года на 2,4 млн человек.

В августе сделки на бирже совершали более 950 тыс. человек, что примерно в три раза больше по сравнению со средним ежемесячным показателем первого полугодия 2020 года. В торгах акциями доля частных инвесторов достигла 46% по сравнению с 34% в 2019 году, в общем объеме торгов облигациями в режиме основных торгов - 17%, на спот-рынке валюты - 13%, на срочном рынке - 41%.

Кроме того, в августе частные инвесторы вложили в российские акции на Мосбирже 40,3 млрд руб. С начала 2020 года объем покупок российских акций физлицами превысил 294 млрд руб. По итогам месяца частные инвесторы наиболее часто добавляли в портфель акции "Газпрома" (22,5%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (18% и 8,9% соответственно), "Норникеля" (13,4%), "Лукойла" (10,4%), ВТБ (6,3%), "Яндекса" (6,2%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (5,3%), "Аэрофлота" (4,6%), МТС (4,5%).

Росту интереса частных лиц к фондовому рынку в том числе способствовал запуск Мосбиржей 24 августа торгов иностранными акциями. В период с 24 по 31 августа было заключено более 44 тыс. сделок с иностранными акциями. В портфели инвесторов по итогам августа вошли акции Boeing (20,3%), Intel (16,6%), Microsoft (11,78%), NVIDIA (11,15%), Amazon (8,58%), Facebook (8,37%), Google (6,44%), McDonald's (6,21%), AT&TInc. (5,98%) и Micron Technology, Inc. (4,26%).

Также в августе были заключены сделки с биржевыми фондами (БПИФ и ETF) на общую сумму свыше 32 млрд руб. Стоимость чистых активов биржевых фондов, торгуемых на Московской бирже, превысила $1,2 млрд.

Индивидуальные инвестсчета

По итогам августа количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) превысило отметку 2,7 млн. С начала года открыто более 1 млн ИИС, что примерно равнозначно количеству за весь 2019 год. Оборот по счетам ИИС за восемь месяцев 2020 года достиг 919,6 млрд руб., в структуре оборота 87% составляют сделки с акциями, 9% - с облигациями, 4% - с биржевыми фондами.

Основная доля ИИС - 98% приходится на брокерские счета, 2% составляют счета доверительного управления (ИИС-ДУ).

Наибольшее количество ИИС среди банков открыто клиентами Сбербанка (1,3 млн счетов), "Тинькофф банка" (441,4 тыс. счетов) и банка ВТБ (434,6 тыс. счетов), среди брокерских компаний - клиентами БКС (135,3 тыс. счетов), "Открытие Брокер" (98 тыс. счетов), "Финама" (69,4 тыс. счетов), среди управляющих компаний - клиентами УК "Сбербанк Управление Активами" (182,6 тыс. счетов), УК "Открытие" (31,3 тыс. счетов) и Группы УК "Регион" (30,3 тыс. счетов).

Регионы - лидеры по количеству открытых счетов - Москва (304,1 тыс.), Московская область (167,8 тыс.) и Санкт-Петербург (123,6 тыс.). Из остальных регионов топ-3 составляют Свердловская область (90,8 тыс. счетов), Республика Башкортостан (87,9 тыс. счетов) и Краснодарский край (76,1 тыс. счетов).