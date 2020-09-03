ЕЭК изучит ситуацию по прекращению Казахстаном поставок металлического лома в Россию

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) анализирует ситуацию и материалы по правомерности действий Казахстана, прекратившего поставки металлического лома в Россию, вопрос будет представлен органам Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщил ТАСС представитель ЕЭК.

"На площадке комиссии проводится работа и анализ ситуации по данному вопросу. В настоящее время соответствующие аналитические материалы направлены в адрес государств - членов ЕАЭС. По итогам рассмотрения ими указанных материалов работа будет продолжена в установленном порядке и вопрос будет представлен органам союза", - сказал он.

Барьер в торговле

О необходимости рассмотреть действия Казахстана в отношении российских металлургов высказался замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов в письме Минэкономразвитию (есть в распоряжении ТАСС). Так, имеющийся дефицит лома черных металлов на рынке Уральского федерального округа составляет порядка 3 млн тонн и покрывается за счет поставок около 2 млн тонн лома черных металлов из других регионов России, а также с территории Республики Казахстан.

Вместе с тем, по данным ведомства, со стороны Казахстана неоднократно предпринимаются попытки ограничить экспорт лома и отходов черных и цветных металлов, в том числе на территорию России. По информации российских металлургических компаний, на которую ссылается Минпромторг, с июня фактически приостановлена отгрузка лома и отходов черных и цветных металлов адрес России (при этом на российский внутренний рынок активно отгружается 50% продукции казахстанских металлургических предприятий).

После письма Минпромторга, Минэкономразвития направило просьбу рассмотреть вопрос о запрете Казахстаном экспорта лома на коллегии ЕЭК, так как действия Казахстана могут нарушать договоренности между странами и "негативно сказываются на статусе союза как интеграционного объединения с эффективно действующими механизмами оперативного разрешения проблемных ситуаций", - следует из письма Минэкономразвития на имя главы ЕЭК (есть в распоряжении ТАСС). По данным Минэкономразвития, в 2019 году доля Казахстана в российском импорте лома и отходов черных металлов составила 94% (972,537 тыс. тонн).