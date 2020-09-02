Корейская LS Electric внедрит цифровую платформу Nokia для оптимизации управления активами

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Финская корпорация Nokia подписала Меморандум о взаимопонимании с южнокорейской технологической компанией LS Electric, специализирующейся на решениях по автоматизации. Как сообщило в среду издание Smart Energy International, в рамках проекта будет внедрена "интеллектуальная" аналитическая платформа для оценки производительности энергетических активов.

"Сотрудничество с Nokia открывает возможности для разработки новых методов практического применения передовых технологий в области управления активами. Кроме того, данный проект является важным шагом к установлению партнерства с инновационными предприятиями Южной Кореи в эпоху Индустрии 4.0", - сказал директор по технологиям LS Electric Ким Янг Кеун.

Новая платформа позволит клиентам LS Electric управлять производительностью критически важных активов, выявляя основные причины, лежащие в основе наблюдаемых показателей, и адаптируясь к изменяющейся конъюнктуре рынка. Используя функции платформы, клиенты смогут повысить операционную эффективность своего портфеля активов за счет максимизации срока их службы на базе точных оценок вероятности отказа. В основе решения лежат технологии обработки больших данных (big data) и алгоритмы машинного обучения.

Перед полномасштабным запуском платформы компании проведут пилотные испытания приложения Nokia SpaceTime, нацеленного на оптимизацию жизненного цикла активов.