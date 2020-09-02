"Россети Сибирь" планирует увеличить число "умных" счетчиков до 700 тыс. к 2021 году

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Компания "Россети Сибирь" (входит в группу "Россети") планирует в 2020 году установить более 98 тыс. интеллектуальных приборов учета потребления электроэнергии и довести их количество в девяти регионах Сибири и Дальнего Востока до 700 тыс. штук. Об этом говорится в сообщении компании.

"К концу 2020 года количество интеллектуальных приборов учета на территории присутствия компании "Россети Сибирь" достигнет 700 тыс., что составит 37% от числа всех точек учета, а к 2022 году энергокомпания планирует оснастить "умными" счетчиками половину своих потребителей", - сообщили в компании.

С начала 2020 года специалисты компании установили более 51 тыс. "умных" счетчиков электроэнергии, а за весь год будет установлено более 98 тыс. интеллектуальных приборов.

"Умные" счетчики позволяют аккумулировать и обрабатывать всю необходимую информацию и делать определенные аналитические выводы. Это базовый шаг к обеспечению стопроцентной автоматизации и исключению коммерческих потерь", - сказал генеральный директор компании "Россети Сибирь" Павел Акилин. Его слова приводятся в сообщении.

Умные приборы учета

С 1 июля 2020 года в России вступил в силу федеральный закон, регулирующий вопросы введения интеллектуального учета электроэнергии. С 1 июля 2020 года ответственность за организацию учета электрической энергии перешла от потребителей к гарантирующим поставщикам (в многоквартирных домах) и сетевым компаниям (прочие потребители, в том числе частные жилые дома, малый и средний бизнес, промышленность).

Начиная с 1 января 2022 года устанавливаемые сетевыми организациями и гарантирующими поставщиками приборы учета в обязательном порядке должны быть включены в интеллектуальную систему учета электрической энергии. Замена приборов учета на интеллектуальные будет происходить поэтапно.

Установка интеллектуальных приборов дает возможность повысить качество и точность учета, а также автоматически выявлять очаги потерь электроэнергии, обеспечивать интеллектуальное управление энергопотреблением. По расчетам специалистов, коммерческие потери снизятся до 12%. Интеллектуальные приборы позволяют перейти на многотарифный учет и сэкономить на оплате за электричество, а также помогут защитить электрооборудование от внешних воздействий, подсчитали в компании.

О программе цифровой трансформации

Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 года одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется, в том числе, в дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.

Компания "Россети Сибирь" осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территориях республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. Территория обслуживания - свыше 1,974 млн кв. км. Общая протяженность линий электропередачи более 270 тыс. км.