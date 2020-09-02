"Зеленые" призвали остановить "Северный поток - 2" из-за ситуации с Навальным

БЕРЛИН, 2 сентября. /ТАСС/. Немецкая оппозиционная партия "Союз-90"/"зеленые" требует от правительства ФРГ остановить реализацию проекта "Северный поток - 2" в свете новых данных по инциденту с Алексеем Навальным. Об этом заявила в среду журналистам в Берлине глава фракции в парламенте ФРГ (Бундестаге) Катрин Геринг-Эккардт.

"Северный поток - 2" больше не является тем, что мы можем вместе реализовывать с Россией", - утверждала она. По ее мнению, новые сведения о том, что Навальный якобы подвергся воздействию вещества из группы "Новичок", "должны иметь настоящие последствия".

Геринг-Эккардт назвала случившееся "очевидной попыткой убийства". "Поэтому сейчас нужен очень ясный ответ", - заявила она.

В прошлом немецкие "зеленые" постоянно критиковали строительство трубопровода. Они сейчас занимают 67 мест в Бундестаге (всего 709 мест). Рейтинг партии колеблется на уровне 17%: если бы парламентские выборы прошли в ближайшее воскресенье, то "зеленые" бы, по данным опросов, заняли второе место после Христианско-демократического союза (около 37%). Местные наблюдатели прогнозируют, что они могут войти в правительство ФРГ по итогам выборов в Бундестаг, намеченных на осень 2021 года.

В то же время ранее в среду представитель кабинета министров ФРГ Ульрике Деммер заявила, что, "с точки зрения канцлера, было бы нецелесообразно увязывать этот проект ["Северный поток - 2"], который реализуется со стороны бизнеса, с ситуацией вокруг Навального". Она напомнила о словах канцлера Германии Ангелы Меркель, которая на прошлой неделе заявила, что "Северный поток - 2" должен быть достроен".