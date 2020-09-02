Минэкономразвития предложило разрешить проводить собрания акционеров дистанционно

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ предложило разрешить проводить общие собрания акционеров акционерных обществ дистанционно, следует из проекта поправок в закон "Об акционерных обществах". Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"Законопроектом предлагается создание возможности проведения общих собраний акционеров в форме собрания путем совместного дистанционного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с использованием информационных и коммуникационных технологий без определения места проведения", - говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки (распространения новой коронавирусной инфекции) выявилась невозможность проведения общих собраний акционеров в форме собрания путем совместного дистанционного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Согласно проекту закона, сообщение о проведении общего собрания акционеров в дистанционном формате будет доводиться до сведения акционеров с помощью электронной почты или путем размещения на сайте общества в интернете. Предполагается, что заполненные бюллетени будут направляться также по электронной почте.

В случае принятия законопроекта, совет директоров (наблюдательный совет) общества вправе принять решение о проведения собрания в дистанционном формате, если уставом общества предусмотрена такая возможность.

Положения действующего закона об акционерных обществах позволяют при проведении собрания использовать информационные технологии для принятия решений - голосования, подсчета результатов голосования, хранения информации об итогах голосования, при этом обязывают акционерное общество проводить годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия.