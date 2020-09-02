Intel впервые за 14 лет сменила логотип

Компания Intel в среду представила свой новый логотип. На ее сайте говорится, что это отражает резкое упрощение фирменного стиля Intel. В тексте сообщения сказано, что в новом логотипе "с изысканной симметрией, равновесием и пропорциями" сохраняется наследие старых версий, что делает его одновременно и знакомым, и новым.
Inspired by our past, our new look marks a transformative path ahead for Intel. Meet the new Intel.— Intel (@intel) September 2, 2020
В тексте отдельно отмечается, что точка над i символизирует потенциал и мощь процессоров компании. Основанная в 1968 году Intel производит электронные устройства и компьютерные компоненты, в том числе микропроцессоры. Оборот компании за 2019 год превысил $72 млрд.