Intel впервые за 14 лет сменила логотип

Компания Intel в среду представила свой новый логотип. На ее сайте говорится, что это отражает резкое упрощение фирменного стиля Intel. В тексте сообщения сказано, что в новом логотипе "с изысканной симметрией, равновесием и пропорциями" сохраняется наследие старых версий, что делает его одновременно и знакомым, и новым.